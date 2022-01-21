В Уфе смелая пенсионерка дала отпор грабителю, чтобы спасти сумку

Фото: https://t.me/ufa_rb/6549

В Уфе на днях произошло циничное и шокирующее преступление – на пожилую женщину с ножом напал неизвестный грабитель. Причиной для этого поступка стала сумка, которую он пытался вырвать из рук своей жертвы. В настоящий момент уже составлена ориентировка злоумышленника, его разыскивает полиция.

До последнего не выпускала сумку

Согласно опубликованной в социальных сетях информации, все произошло 19 января около торгового центра «Башкирия» поздно вечером. В телеграм-каналах уже разошлись кадры, на которых видно, как к мирно шедшей пожилой женщине подошел незнакомец в светлой куртке и начал требовать отдать ему сумку. После он перешел к более решительным действиям, вырывая вожделенный предмет гардероба и, ударяя при этом чем-то по руке пенсионерки.

Несмотря на боль и силу противника, пожилая дама не сдавалась и до последнего не выпускала свою сумку из рук. Поняв, что ему не справиться со своим оппонентом, напавший резко поменял свое решение и ушел с дороги. Женщина зашла в торговый центр, оставив на снегу красные капли. Как потом рассказали в социальных сетях, после этого она направилась в соседний магазин и там потеряла сознание

«Семь ударов было»

Как выяснилось, женщине удалось выжить после произошедшего, несмотря на то, что она получила множественные удары. Пострадавшую госпитализировали в 21-ю больницу. О ее состоянии достоверной информации нет

– Да, 7 ударов было. Женщина в 21 больнице, – сообщил очевидец произошедшего.

В МВД по Башкирии подтвердили факт произошедшего, отметив, что в настоящий момент ориентировка на преступника уже составлена, полицейские – ведут поиск злоумышленника.

– Вчера вечером в полицию города Уфа поступило сообщение о нападении на пенсионерку на улице Менделеева. По предварительным данным, злоумышленник, вооруженный ножом, пытался отобрать у пожилой женщины сумку. Однако, получив отпор, скрылся. В настоящее время сотрудники полиции составили ориентировку и ведут розыск злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя, – прокомментировал руководитель пресс-службы МВД по Башкирии Максим Родионов.