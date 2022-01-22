О многолетнем сексуальном рабстве дочери насильника из Башкирии сообщили под Новый год

О том, что 46-летний житель Учалинского района насиловал 11 лет своих дочерей и падчерицу, сообщила его приемная дочь. С заявлением она обратилась под Новый год, 30 декабря.

22-летняя девушка рассказала следователям, что все началось в июне 2009 года. По ее словам, с ней все это продолжалось до августа 2017 года.

Пострадала, со слов обратившейся, еще одна, уже родная дочка, в отношении которой изверг совершал с сентября 2009 года до 18 декабря 2020 года насильственные действия сексуального характера. Сейчас девочке исполнилось 6 лет.

Напомним, что чудовищная история произошла в Учалинском районе. Падчерица забеременела и родила ребенка в 2018 году. Ранее сообщалось, что мужчина насиловал всех трех своих дочерей.