Отец из Башкирии 11 лет насиловал трех дочерей и падчерицу. Последняя родила от него ребенка

Мужчина так и не признался в совершенных преступлениях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Учалинский районный суд Башкирии вынес приговор местному жителю, который на протяжении 11 лет насиловал трех дочерей и падчерицу. Последняя впоследствии родила от него ребенка. Об этом сегодня, 21 января, сообщила региональная прокуратура.

Суд установил, что мужчина насиловал падчерицу и дочерей в период с 2009 по 2020 год. На момент начала преступлений против половой неприкосновенности девочкам было от четырех до 13 лет. В 2018 году падчерица забеременела и родила ребенка.

– О незаконных действиях злоумышленника стало известно в декабре 2020 года после обращения двоих потерпевших в межрайонную прокуратуру, – передали в надзорном ведомстве.

Обвиняемый как во время следствия, так и на суде отрицал вину в преступлениях. Его признали виновным по уголовному делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Мужчину приговорили к 17 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, полгода назад в Уфе осудили 55-летнего отца, которого дочери обвинили в изнасиловании. Его супруга, а позже и потерпевшие отказались от показаний, но было уже поздно.