«Омикрон» подтвержден у 23 жителей Башкирии

В Башкирии стремительно растет заболеваемость омикрон-штаммом коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии по состоянию на 18 января омикрон-штамм коронавируса подтвержден у 23 человек, вчера их было всего восемь. О новых случаях инфицирования сообщила главный санитарный врач республики Анна Казак.

Специалист не исключила, что в случае резкого подъема заболеваемости и роста числа «тяжелых» пациентов в регионе будут вводиться более жесткие антиковидные ограничения. По словам Казак, пятая волна коронавируса «не будет угрожающей», если жители будут соблюдать противоэпидемиологический режим – не выходить больными на работу, носить маски и вакцинироваться.

– В регионе болеют молодые, трудоспособные люди, заразившиеся как за границей, так и в семейном очаге. Формы бессимптомные или лёгкой формы. Мы должны быть обеспокоены тем, что эти люди придут в коллективы, где есть люди с хроническими заболеваниями и представители категории 65+. – цитирует главу Роспотребнадзора «Башинформ».

Казак также прокомментировала антиковидный указ, который накануне обновил глава республики Радий Хабиров. Согласно документу, в Башкирии должны быть перенесены все массовые мероприятия. «Задачи сделать локдаун, ограничить культурную жизнь людей, то есть закрыть кинотеатры, театры - нет. Мы говорим о фестивалях, конкурсах, смотрах и физкультурно-массовых мероприятиях, там, где люди создают условия для передачи вируса […] Перенесены или отменены физкультурные мероприятия, не спортивные. Забеги, мотокроссы можно проводить», – заключила главный санитарный врач.