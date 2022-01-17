17 января ввели новые ограничения по коронавирусу в Башкирии – объясняем по пунктам, что изменилось

17 января ввели новые ограничения по коронавирусу в Башкирии

17 января Радий Хабиров изменил указ о повышенной готовности и ввел в Башкирии новые ограничения по коронавирусу.

Все изменения можно поделить на три основных пункта. Опишем каждый из них простым языком.

Глава республики поручил перенести все культурно-массовые мероприятия на более поздний срок. В первую очередь это касается фестивалей и концертов. Также в Башкирии отложат и спортивные мероприятия.

Всем трудовым коллективам Башкирии запретили устраивать массовые мероприятия, в которых участвуют более 30 человек. Также ограничения касаются ИП и самозанятых.

Чиновников республики попросили воздержаться от проведения личных приемов граждан (при их согласии). Сейчас госслужащие будут общаться с жителями республики только удаленно.

Указ начинается действовать с момента его подписания – 17 января 2022 года. Ограничения по коронавирусу в Башкирии будут действовать до особого распоряжения.