Радий Хабиров объявил об отставке признанного виновным главы Кугарчинского района Башкирии

фото: vk.com // Гайса Янбаев

На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров официально объявил об отставке главы Кугарчинского района Гайсы Янбаева. Напомним, 11 января 2022 года Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор суда первой инстанции, по которому его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. В суде было установлено, что он причастен к хищении 26 млн рублей у государственного предприятия «Тавакан».

- У нас кадровое решение. Решением Совета от 13 января, досрочно прекращены полномочия Янбаева Гайсы. Все вы знаете, вступил в силу обвинительный приговор по нему. По решению Совета временное исполнение обязанностей возложено на Сайфуллина Азамата, - заявил на совещании Радий Хабиров.

Пока еще и.о. главы Кугарчинского района Азамат Сайфуллин ранее занимал должность заместителя главы администрации по финансам, экономическому развитию и инвестициям.