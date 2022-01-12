Ушел в отставку признанный виновным в мошенничестве глава Кугарчинского района Башкирии

фото: vk.com // Гайса Янбаев

11 января Верховный суд Башкирии утвердил обвинительный приговор главе Кугачинского района Гайсе Янбаеву, который проходил обвиняемым по делу о хищении 26 млн рублей у государственного сельскохозяйственного предприятия «Тавакан». В конце августа 2021 года чиновника признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве и приговорили его к пяти годам лишения свободы. ВС оставил апелляцию адвоката Янбаева без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – в силе.

Сегодня, 12 января, Гайса Янбаев заявил, что уходит в досрочную отставку. Он добавил, что не согласен с решением суда и будет его обжаловать, продолжив «борьбу за правду и своё честное имя в дальнейших судебных инстанциях». Экс-чиновник поблагодарил главу Башкирии Радия Хабирова и всю его команду «за поддержку и понимание». Признательность бывший глава района также выразил землякам и местным жителям.

Помимо Янбаева, фигурантами уголовного дела являются главный бухгалтер «Тавакана» и предприниматель. Они тоже отделались условным сроком и штрафом. Как следует из материалов дела, с 2014 по 2016 год Янбаев руководил ГУСП «Тавакан». Он вступил в сговор с главным бухгалтером предприятия и перевел на счет местного бизнесмена 26 млн рублей в качестве оплаты по поддельным договорам поставки оборудования для молочно-товарной фермы. Затем Янбаев представил ложные сведения о покупке этого оборудования в Минсельхоз Башкирии, благодаря чему «Тавакану» выделили субсидию в 10 млн рублей. На самом деле техника была получена от Фонда социально-экономического развития Кугарчинского района еще в 2014 году.