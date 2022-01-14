В Кугарчинском районе Башкирии назначили нового главу

фото: vk.com // Азамат Сайфуллин

Депутаты Кугарчинского района Башкирии 14 января приняли отставку местного главы Гайсы Янбаева, который был осужден за мошенничество. На освободившуюся должность в качестве исполняющего обязанности избран 51-летний Азамат Сайфуллин. Ранее он работал в районной администрации заместителем главы по финансам, экономическому развитию и инвестициям.

Азамат Сайфуллин родился в 1970 году в селе Мраково. В 1992 году получил высшее образование в Башкирской сельскохозяйственном институте. Затем год проработал инженером в совхозе «Мраковский» и четыре года – экономистом на Кугарчинском ремонтно-техническом предприятии. В местную администрацию Сайфуллин устроился в 1998 году. Там он занимал должности старшего бухгалтера, заместителя главы и начальника отдела экономической политики. С 2011 по 2014 годы занимал пост руководителя районного управления Пенсионного фонда России. В 2014 году возглавил отдел малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Башкирии. Работать в родной район на должность замглавы по финансам Сайфуллин вернулся в 2017 году.