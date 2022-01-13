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Происшествия13 января 2022 12:20

Прокуратура Башкирии запросила убийцам 100-летнего ветерана ВОВ по 25 лет тюрьмы

В Верховном суде республики состоялись прения сторон
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На фото - погибший после пыток Иван Несмеянов

На фото - погибший после пыток Иван Несмеянов

В Верховном суде Башкирии на прениях сторон по делу об убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны прокурор запросил двоим обвиняемым по 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сегодня, 13 января, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Речь идет о процессе по делу об убийстве Ивана Несмеянова в селе Леуза Кигинского района. Обвиняемыми являются двое бывших сотрудников ФСИН: 42-летний Виктор В. и 34-летний Юрий Н. По версии следствия, в июле 2020 года они решили ограбить дом героя войны, зная, что пенсионер хранит у себя крупную сумму денег. Ночью пьяные злоумышленники ворвались в жилище Несмеянова, связали его и избили, требуя выдать сбережения. Под пытками ветеран ВОВ отдал сообщникам более 2,4 млн рублей – они поделили деньги поровну. После этого пожилой мужчина скончался на месте от множественных переломов, ушибов, резаных ран шеи и правого предплечья. Тело несчастного обнаружили его соседи.

Следователи смогли найти и задержать извергов только через два месяца. Против обвиняемых было возбуждено уголовное дело об убийстве, сопряжённом с разбоем.