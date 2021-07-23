СК передал в суд уголовное дело об убийстве 100-летнего ветерана ВОВ из Башкирии

Иван Несмеянов

Следственный комитет Башкирии завершил расследование уголовного дела о сопряженном с разбоем убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова. Напомним, обвиняемыми в расправе над пожилым мужчиной являются двое бывших сотрудников ФСИН: 41-летний Виктор В. И 33-летний Юрий Н.

– В июле 2020 года тело пожилого мужчины было обнаружено у него в частном доме в селе Леуза (Кигинский район) соседями. Злоумышленниками оказались бывшие сотрудники ФСИН, которые знали как совершить преступление, не оставив следов, а после содеянного старались не привлекать к себе внимание, в связи с чем преступление в течение почти двух месяцев оставалось нераскрытым, – напомнили в СК РБ.

Сыщики смогли выйти на подозреваемых и задержать их. Как удалось выяснить следователям, в июле 2020 года двое мужчин решили ограбить дом героя войны – злоумышленники знали, что он хранит у себя крупную сумму денег. Ночью преступники проникли в жилище ветерана и нанесли ему множественные повреждения, в том числе ножом, а также ударили его по голове бутылкой из-под шампанского. От полученных травм Несмеянов скончался на месте. Его мучители похитили 2,4 млн рублей и скрылись. Деньги сообщники поделили пополам. Впоследствии часть украденных средств была обнаружена в указанном одним из обвиняемых месте.

Один фигурант уголовного дела признался только в разбойном нападении, отрицая свою причастность к убийству. Его подельник заявляет, что вообще не имеет никакого отношения к преступлению.

– В ходе расследования проведены более 40 судебных экспертиз, следственным и оперативным путем на причастность к преступлению проверено около 300 лиц, – добавили в СК РБ.

Сейчас обвинительное заключение находится в прокуратуре. Как только там его утвердят, материалы расследования окажутся в суде.