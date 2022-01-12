Еду я на Родину! Салават Фатхетдинов впервые справил день рождения в Уфе, а не в Казани

Фото: https://www.instagram.com/salavat_fatkhutdinov_official/

Известный певец татарской и башкирской эстрады Салават Фатхетдинов впервые отметил день рождения концертом в Уфе, а не в Казани.

«Салават-абый» - настоящее культурное достояние Башкирии и Татарстана. За свою карьеру он заслужил огромное количество званий и наград. Самые главные – народный артист Башкирии и Татарстана и заслуженный артист России.

10 января 2022 года знаменитому уроженцу Татышлинского района Башкирии исполнилось 62 года. Он решил не отдыхать в праздничный день и дал большой концерт. Наши коллеги из «КП-Казань» сообщают, что впервые в истории праздничное выступление прошло в Уфе, а не в соседнем Татарстане.

В столице Башкирии артист выступил на сцене Дворца Молодежи. Как это обычно бывает, вместе с ним спели остальные музыканты национальной эстрады – Айдар Галимов, Анвар Нургалиев, Дамир Сабиров и другие. Концерт получил символичное название – «День рождения на Родине».

Ранее мы сообщали о конфликте мэтра эстрады и Радика Юльякшина. Вскоре артисты смогли найти общий язык.