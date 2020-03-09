2020-03-09T15:59:18+03:00
Общество

«Мозги у меня включены 24 на 7»: Радик Юльякшин ответил на дерзкий выпад Салавата Фатхетдинова

Певец извинился, но признал, что не понимает, за что
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Инстаграм/elvin_grey_musicФото: Инстаграм/elvin_grey_music
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Звезды татарской и башкирской эстрады Салават Фатхетдинов и Элвин Грей продолжают выяснять отношения на просторах интернета. Напомним, ранее между ними уже был конфликт, тогда Элвин Грей предлагал Фатхетдинову "поменяться сценами". И вот спустя три года народный артист Татарии и Башкирии снова подлил масла в огонь, посоветовав башкирскому Биберу "включить мозги".

"Как можно, не уважая старших, бросать вызов? Это ведь просто детский лепет", - заявил в одном из недавних интервью Фатхетдинов.

Радик сначала хранил молчание, но сегодня, 9 марта, написал в своем Инстаграме ответный пост, пояснив, что в иной форме "мэтр не идет на контакт".

"Я всегда уважал и уважаю старших - тем более мэтров эстрады, к которым я отношу и Салавата абый. Сообщаю, что мозги у меня включены 24 на 7. Даже когда сплю. Я долго думал над высказыванием своего коллеги: «Пусть извиняться научится!» Я полагаю так - извиняться нужно тогда, когда что-то сделал неправильное в адрес человека", - пояснил Элвин Грей.

Певец признается, что не совсем понимает, чем именно прогневил Фатхетдинов: тем ли, что "не так" поет по-татарски, или тем, что поет композиции "Уфтанма" и "Чай". Радик пояснил, что права на эти песни "приобрел на законных основаниях".

"Уважаемый Салават Абый, я прекрасно понимаю, как устроена татарская Эстрада, и по чьим правилам она играет уже более тридцати лет. Но в каждом правиле есть исключения! И это нужно понять и принять", - резюмировал певец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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