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Общество11 января 2022 4:23

«Надо съездить в Казань и измерить»: в мэрии Уфы похвастались своим большим катком на набережной

Ледовую площадку залили незадолго до новогодних праздников
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Яна Базекина

Фото: Яна Базекина

На первом в 2022 году оперативном совещании в мэрии Уфы помимо ревакцинации учителей школ и вывоза снега с городских улиц, подводили итоги новогодних праздников. Одним из самых громких проектов конца прошлого года стал «самый протяженный каток в стране», открытый прямо перед Новым годом на Набережной реки Белая. На совещании чиновники хвалили его направо и налево, но горожане не так давно сильно критиковали ледовую площадку.

- Длина катка получилась около километра. Единственный каток в России, который претендует на те же цифры – это в Казани. Надо съездить и измерить, какой больше, - заявил на совещании в мэрии один из организаторов проекта Владислав Литвинчук.

Напомним, на открытие «самого большого катка в России» приезжал и мэр Уфы Сергей Греков, который покатался там на коньках.