В Башкирии за сутки в авариях из-за снегопада пострадали 7 детей

Фото: МЧС по РБ

Последние пару дней погода в Башкирии выдалась весьма ненастной. Из-за снегопада и метелей видимость на дорогах сильно снизилась, а сами трассы покрылись гололедом. Из-за непогоды в республике только за последние сутки произошло несколько аварий, в которых пострадали 13 человек, 7 из которых – дети.

Например, на трассе Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск столкнулись грузовик и 4 легковых автомобиля. В итоге водитель «Ниссана» и двое его сыновей 5 и 10 лет получили травмы и были госпитализированы. Также в больницу с ушибами отправились водитель «Киа» и его 8-летняя дочь.

Еще одна авария произошла на дороге Уфа-Чишмы-Киргиз-Мияки, где столкнулись Chevrolet Aveo и встречный Nissan X-Trail. В ДТП пострадали двое взрослых и двое детей, все они были госпитализированы.

В ГИБДД республики напоминают, что зимой при снегопадах и метелях на дорогах часто образуется наледь, и сцепление шин и дорожного покрытия ухудшается. А туман и низкая видимость на дорогах создает угрозу аварий.

В зимний период, при минусовых температурах, часто движение на дорогах сопровождается снегопадом и метелью. Также неустойчивая погода, провоцируют образование наледи на дорогах — сцепление шин с дорожным покрытием ухудшается. Это может быть крайне опасно в условиях тумана: ограниченная видимость может создать угрозу резких маневров и аварии.

В свою очередь в МЧС по Башкирии уточнили, что они проводят круглосуточный мониторинг опасных участков на трассах, особенно, где ограничивается движение транспорта. В готовности находятся подвижные и стационарные пункты обогрева.