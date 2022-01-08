В Башкирии в результате жуткой аварии пострадали двое детей и двое взрослых

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня, 8 января, в Давлекановском районе Башкирии произошла авария, в которой пострадали двое детей и двое взрослых. Подробности случившегося рассказали сотрудники региональной Госавтоинспекции.

Как сообщили специалисты дорожной полиции, на шоссе Уфа-Чишмы-Киргиз-Мияки произошло столкновение «Chevrolet Aveo», за рулем которого была и 31-летней жительницы Бижбулякского района, и встречная «Nissan X-Trail» под управлением 63-летнего уфимца.

В результате аварии пострадали двое взрослых и двое несовершеннолетних. Все четверо были госпитализированы.

В настоящее время на месте ДТП работаю специалисты ведомств. Все детали произошедшего выясняются.