Пять человек пострадали в массовой аварии с участием грузовика и пяти легковушек в Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня днем, 8 января, в Белорецком районе Башкирии произошла авария с участием грузовика и четырех легковых автомобилей. Подробности происшествия рассказали сотрудники пресс-службы ГИБДД по Башкирии.

ДТП случилось на шоссе Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Произошло столкновение грузовика и четырех легковушек.

Согласно одной из версий, 39-летний уфимец, управляя «Nissan X-Trail», совершал обгоне грузовика «Daf», однако столкнулся со встречной «Kia Spectra», которой управлял 49-летнего житель Челябинской области. После этого «Ниссан» понесло юзом на встречный «ТагАЗ Tagеr» под управлением 36-летнего мужчины. Далее попутная «Toyota Camry» столкнулась с «Nissan» и грузовиком.

Водитель "Nissan" и его двое сыновей, пяти и десяти лет, получили травмы. Также получили увечья водитель «Kia» и восьмилетняя пассажирка «Toyota». К счастью, в ДТП никто не погиб. Как сообщили, сотрудники МЧС по Башкирии, пострадавшие были госпитализированы в Центральную республиканскую больницу Белорецкого района.

Сотрудникам дорожной полиции стало известно, что водители «Ниссана» и «Тойоиы» были знакомы. Они со своими семьями возвращались домой после отдыха на горнолыжном центре Абзаково.

В настоящее время специалисты ведут разбирательство и устанавливают причины произошедшего ДТП.

Напомним, в Башкирии водитель «Volkswagen» насмерть сбил 57-летнего мужчину. Трагедия произошла на шоссе Уфа-Чишмы.