Видео: мэр Уфы впервые обратился к гражданам после слухов о своей отставке

Мэр Уфы поздравил горожан с Новым годом

Мэр Уфы Сергей Греков поздравил жителей столицы с Новым годом.

В конце года имя мэра Уфы упомянули все СМИ. Появилась информация о том, что Сергей Греков дорабатывает в городской администрации последние дни и скоро покинет свою должность. Спустя некоторое время он заявил, что продолжает готовить город к Новому году и ему не до слухов о своей отставке. Тем не менее, опровергать данную информацию мэр не стал.

31 декабря уфимский градоначальник обратился к жителям города с новогодним посланием.

- Встречу нового года мы связываем с надеждой на лучшее и верой в будущее. Уходящий год нельзя оценить однозначно. Для кого-то он стал настоящим испытанием на прочность, а для кого-то – годом успешных проектов и достойных побед, - заявил мэр Уфы.

Ранее мы публиковали материал о том, кто может стать новым уфимским градоначальником. Список получился неоднозначным.