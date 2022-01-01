В столице прогремели праздничные салюты Фото: Администрация Уфы

Ночью 1 января в Уфе прогремел праздничный салют и прошли гуляния горожан.

Несмотря на опасность коронавируса, власти города и республики решили на лишать уфимцев новогодней атмосферы. Праздничные залпы прогремели в 2.00 по местному времени сразу на двух площадках - у ДК «Моторостроитель» в Черниковке и на площади Ленина. Такое время выбрали на просто так, горожан дали два часа на сборы у центральных площадей Уфы.

Также в Уфе проходили новогодние концерты на свежем воздухе. Жителей столицы развлекали у здания Русдрамтеатра и на территории Гостиного двора. К слову, на площадке у вышеупомянутого ТЦ гуляния будут проходить аж на 4 января.

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