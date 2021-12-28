Фото: Рустем АХУНОВ

В начале 2022 года в Уфе пройдет уже традиционный для города фестиваль TERRA ZIMA, на котором горожан будут развлекать конкурсами и парадами.

Фестиваль зимних развлечений в Уфе проводят в третий раз. Он длится с 1 по 4 января, чтобы отвлечь жителей и гостей столицы от застолья с салатами и дать им возможность погулять на свежем воздухе. Основное место проведения TERRA ZIMA останется прежним – площадка перед Гостиным двором на улице Ленина. Все четыре дня на площадках фестиваля будет работать фуд-корт. Итак, публикуем программу мероприятий фестиваля TERRA ZIMA в 2022 году.

1 ЯНВАРЯ

В самый первый день года фестиваль начнется с фестиваля карнавальных костюмов. До 16.00 участники зарегистрируются на специальном сайте или на площадке «Арт-квадрата». В 17.00 шествие организованно двинется в сторону Гостиного двора.

В качестве главного приза за костюм приготовили iPhone 13. Также подготовлены еще 6 призовых номинаций, в них награды будут скромнее.

2 ЯНВАРЯ

На следующий день в рамках фестиваля пройдет зимний сабантуй. Праздник начнется в 12.00. Гостям обещают выступление звезд и призы. Еще одной отличительной частью второго дня фестиваля станет конкурс самоваров. Участникам предлагают принести с собой самовар, затопить его и угостить чаем остальных гостей фестиваля. Также в этот день пройдут лыжно-лучные соревнования по биатлону.

3 ЯНВАРЯ

Этот день фестиваля запомнится парадом Дедов морозов и Снегурочек. Сказочные старцы начнут собираться на площадке у Дома профсоюза в 13.00. После общего сбора Деды морозы направятся в сторону Гостиного двора. Рядом с «Арт-квадратом» их встретят Снегурочки. Уже вместе новогодние персонажи дойдут до конечной точки маршрута. Главной Снегурочке обещают приз в 100 тысяч рублей, а лучшей команде – путевки на отдых в Башкирии.

4 ЯНВАРЯ

Наконец, закончится фестиваль парадом конных упряжек. В этот день праздник перенесут на новую набережную реки Белой. Весь день на месте будут проводить катание на лошадях и пони. Гостям обещают песни, игры, аниматоров и даже танцующую лошадь. Также на набережной пройдет конкурс, на котором выберут лучший экипаж конной упряжки.

Для участия во всех днях праздника организаторы советуют предварительно зарегистрироваться на специальном сайте.