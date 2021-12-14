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В новогоднюю ночь в Уфе прогремят салюты. Фейерверки запустят в 2:00 1 января на площадях имени Ленина и перед ДК «Моторостроитель». Об этом сегодня, 14 декабря, сообщили в городской администрации.

31 декабря перед Государственным академическим русским драматическим театром для горожан будет организован концерт. Он начнется в 22:30 и продлится до 2:30. На сцене выступят звезды башкирской эстрады и профессиональные творческие коллективы.

В мэрии добавили, что ежедневно со 2 по 10 января на площадях Ленина и Салавата Юлаева, а также на набережной реки Белой запланированы музыкальные и игровые программы. Мероприятия будут начинаться в единое время – 17:00.