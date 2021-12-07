Перевозчик автобусного маршрута №272 в Уфе обратился за помощью к Бастрыкину

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Перевозчик автобусного уфимского маршрута №272 Виктор Искалин обратился за помощью к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. По словам предпринимателя, чиновники препятствуют работе его подчиненных. Корреспондентам «КП-Уфа» был предоставлен текст данного документа.

В своем заявлени Искалин утверждает, что заместитель министра транспорта Башкирии Александр Клебанов звонил на мобильные телефоны водителей маршрута №272 и предлагал сменить место работы, перейдя на маршруты к другим перевозчикам. Также, по словам перевозчика, чиновник требовал шоферов прекратить подавать жалобы в различные инстанции.

– Водители опасаются репрессий и запугивания уже в отношении их лично, поскольку непонятно, каким образом были установлены номера их личных мобильных телефонов, – заявил Искалин.

В пресс-службе Минтранса «КП-Уфа» рассказали, что ведомстсво обеспокоено тем, что часть водителей городских маршрутов осталась без работы.

– Прорабатывается вопрос организации встречи с участием всех заинтересованных сторон, на которой планируется обсудить возникшие проблемные вопросы с водителями. Минтранс Башкирии открыт к диалогу и готов обсуждать возникающие проблемы с непосредственными участниками перевозочного процесса, – заявили в пресс-службе Минтранса.

Напомним, на сегодняшнем оперативном совещании в уфимской мэрии начальник управления транспорта и связи Олег Хмарин прокомментировал скандал с сокращением автобусов маршрута №272. Чиновник заявил, что движение на маршруте было приостановлено из-за несоответствия разрешительной документации.