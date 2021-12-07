Хроника войны между частным перевозчиком и властями. От нее как всегда страдают простые жители Уфы

Фото: Рустем АХУНОВ

В 2018 году в Башкирии началась работа по реализации транспортной реформы, инициированной главой республики Радием Хабировым. Одной из ее задач было замена старого и небезопасного общественного транспорта. Речь идет, в том числе, и об автобусах марки «ПАЗ», которые планировалось убрать с улиц Уфы. На прошедшей 8 сентября пресс-конференции заявил, что произойти это должно к концу 2021 года.

– «ПАЗики» – хорошие машины. Но Уфа – столица миллионного города, есть более современные модели. Эти «ПАЗики» будут ездить в городах, районах, между поселками – пожалуйста. Просто идет наведение порядка в условиях, когда нам приходится буквального сложившееся десятилетиями… такое, я не знаю, нравится вам или нет, тот «техас», который был на дорогах, – мы его будем «причесывать» и наводить порядок, – заявил Хабиров.

Позже была обозначена конкретная дата, к которой из Уфы должны исчезнуть все «ПАЗики» – 15 декабря текущего. На прошедшей месяц назад пресс-конференции самый крупный частный перевозчик Уфы Фанис Батыров заявил, что вместо 150 старых автобусов марки «ПАЗ» он должен закупить 300 новых автобусов малого класса. По его словам, его предприятие рискует не успеть закупить их к назначенному времени.

– Такое количество подвижного состава, естественно, не придет. Ни к одному перевозчику. Сейчас мы оформляем 30 «Фордов», они на Рубежной стоят. Но 150 старых «ПАЗиков» в полном объеме они никак не заменят, – отметил Фанис Батыров.

«ПАЗики» обещают убрать с улиц Уфы уже к 15 декабря этого года Фото: Рустем АХУНОВ

Тем не менее, городские власти не стали передвигать дату с 15 декабря. Сегодня на оперативном совещании в уфимской мэрии начальник управления транспорта и связи Олег Хмарин заявил, сейчас по башкирской столице ездят 150 «ПАЗиков», принадлежащих частным перевозчикам.

– Частные перевозчики активно заменяют старые автобусы марки «ПАЗ»: если на начало октября у нас на сети было 235 таких автобусов, то на сегодняшний день эта цифра сократилась до 150 единиц. До 15 декабря все автобусы должны быть исключены из процесса перевозок, – заявил Хмарин.

ПРОБЛЕМЫ С ПОПУЛЯРНЫМ МАРШРУТОМ

Однако с приближением 15 декабря, с улиц Уфы практически исчез популярный автобусный маршрут №272, перевозки пассажиров на которых осуществлялось посредством тех самых «ПАЗиков».

Осуществляющий перевозки по данному маршруту предприниматель Виктор Искалин заявил, что его вынуждают приостановить работу. По его словам, в городском управлении транспорта задерживают выдачу ему маршрутной карты.

– Нами было подано заявление на улучшение обслуживания населения этим маршрутом, с малого класса мы переходили на средний класс, нами было написано несколько заявлений, чтобы нам выдали карты среднего класса, нам их так и не выдали, – заявил Искалин.

Недавно уфимцы заметили, что маршрут №272 почти исчез с улиц города Фото: Рустем АХУНОВ

Позже водители автобусного маршрута №272 записали видеообращение к премьер-министру правительства России Михаилу Мишустину и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Шоферы заявили, что администрация Уфы отказывается выдавать их работодателю, Виктору Искалину, документы, разрешающие работу автобусов, закупленных на замену старых «ПАЗов». 80 единиц нового транспорта, по их словам, простаивают, а водители фактически остаются без заработка.

– Недавно от нашего руководства потребовали убрать с маршрутов «ПАЗики» старого образца и купить более вместительные автобусы. Эти требования были полностью выполнены. Были закуплены автобусы среднего и большого класса. Но теперь администрация не выдает документы на обновленный автопарк. При этом запустив на наши маршруты государственного перевозчика с тем же большим и средним классом автобусов, – утверждает один из водителей в видеообращении.

Фото: Скриншот видеообращения водителей маршрута №272

«ВОДИТЕЛИ ОПАСАЮТСЯ РЕПРЕССИЙ»

Частный перевозчик Виктор Искалин написал заявление председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Корреспондентам «КП-Уфа» был предоставлен текст данного документа.

В своем заявлении Искалин утверждает, что заместитель министра транспорта Башкирии Александр Клебанов звонил на мобильные телефоны водителей маршрута №272 и предлагал сменить место работы, перейдя на маршруты к другим перевозчикам. Также, по словам перевозчика, чиновник требовал шоферов прекратить подавать жалобы в различные инстанции.

– Водители опасаются репрессий и запугивания уже в отношении их лично, поскольку непонятно, каким образом были установлены номера их личных мобильных телефонов, – заявил Искалин.

В пресс-службе Минтранса «КП-Уфа» рассказали, что ведомстсво обеспокоено тем, что часть водителей городских маршрутов осталась без работы.

– Прорабатывается вопрос организации встречи с участием всех заинтересованных сторон, на которой планируется обсудить возникшие проблемные вопросы с водителями. Минтранс Башкирии открыт к диалогу и готов обсуждать возникающие проблемы с непосредственными участниками перевозочного процесса, – заявили в пресс-службе Минтранса.

БЫЛИ НАРУШЕНИЯ?

На сегодняшнем оперативном совещании в уфимской мэрии начальник управления транспорта и связи Олег Хмарин прокомментировал скандал с сокращением автобусов маршрута №272.

– На 26 ноября текущего года в ходе рейдов были выявлены нарушения в работе 272 маршрута в части несоответствия разрешительной документации на регулярные перевозки и фактически работающим транспортным средством. Вечером того же дня движение на маршруте было приостановлено. Данное решение не было согласовано с администрацией города, остановка движения подтверждается актами обследования, которые мы провели по выявлению фактов остановки движения на маршруте, – заявил чиновник.

Чтобы не допустить перебоев в пассажирских перевозках в сторону ДОКа городская администрация приняла решение усилить маршрут №290.

Руководитель Ассоциации пассажирских перевозчиков Уфы Натальей Тептеревой рассказала «КП-Уфа», что у перевозчика по маршруту № 272 никаких документов о выявленных нарушениях нет.

– На сегодняшний день нам неизвестно, какие там нашли нарушения. А если они появятся, то желаю чиновникам позаботиться о подлинности и достоверности этих документов, так как есть огромное количество способов определить давность составления этих документов. Диву даюсь, насколько далеко слуги народа зашли в своих высказываниях и утверждениях. По моей информации, водители также будут обращаться 23 декабря к президенту страны, – заявила Тептерева.

Наталья Тептерева также отметила, что частные перевозчики согласны с тем, что обновлять автопарк необходимо, однако, по ее мнению, требования властей должны быть справедливыми и законными.

От противостояния частного перевозчика и чиновников страдают простые граждане Фото: Рустем АХУНОВ

«КОМУ И ЗАЧЕМ НУЖНА ЭТА ВОЙНА?»

Транспортный эксперт Олега Арефьева объяснил «КП-Уфа», в чем конкретно состоит конфликт между Виктором Искалиным и местными властями. По словам специалиста, перевозчик маршрута №272 после того, как власти решили заменить «ПАЗы» на новые машины, начал приобретать транспорт среднего класса, хотя по реестру у него должен быть малый класс.

– Малый – до 7,5 метров. Новые автобусы ненамного больше, но де-юро это уже средний класс. С другой стороны, чем больше, тем лучше – и для пассажиров, и для города. Можно просто было изменить класс автобусов и все. Кому и зачем нужна эта война – непонятно, но в итоге страдают пассажиры. По направлению №272 вроде машин добавили, но сняли их с других маршрутов, а водителей, которых не хватает, привезли даже на время, с других городов республики. И там собственно людям тоже ездить нужно, – отметил Арефьев.

Эксперт считает, что в Уфе давно назрела необходимость замены «ПАЗиков» на новый и современный транспорт.

– Это уже даже не вчерашний день, им не место в крупном городе. Но вопрос – на что менять? Мы сейчас их меняем практически на то же самое. У «Векторов» относительно не высокий ресурс, они ломаются, они тесные и не удобные. По факту, меняем шило на мыло – просто красиво завернутое, – считает Олег Арефьев.