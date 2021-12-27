Заместитель Забелина уехал из Башкирии и нашел работу в Минздраве Московской области

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Накануне стало известно, что замминистра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов получил аналогичную должность в Московской области. Информацию об этом «КП-Уфа» подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава. Бывший заместитель Максима Забелина уже получил назначение и совсем скоро приступит к своим должностным обязанностям.

Напомним, Евгений Кустов стал заместителем министра здравоохранения в июле 2020 года. До этого он некоторое время исполнял обязанности главного врача в РКБ имени Куватова, когда из этого учреждения уволилась небезызвестная Эльза Сыртланова.

Свою стремительную карьеру в сфере здравоохранения Кустов начал с Белорецкой центральной районной больницы, где он проработал 11 лет, а затем стал заместителем главврача РКБ имени Куватова.