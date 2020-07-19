В Башкирии доктор, который замещал главврача в РКБ во время вспышки коронавируса, уходит с должности

19 Июль 2020 2020-07-19T13:58:09+03:00

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Главный врач Белорецкой центральной районной больницы Евгений Кустов сообщил о том, что покидает свою должность. О своем решении врач рассказал в социальных сетях, оставив вдохновенный пост.

- 11 лет в Белорецкой больнице научили меня многому. Сказать, что я благодарен коллективу- ничего не сказать. Без коллег, их доверия, поддержки, критики, помощи ничего хорошего в моей работе, наверное, бы не было, - признался Евгений Кустов.

Доктор заявил, что очень рад и горд, что исполнил давнюю мечту своего отца – кардиолога Владимира Кустова. Теперь в белорецкой больнице есть высокотехнологичное оборудование, позволяющее спасать пациентов с инфарктами и инсультами – МРТ, ангиограф и другие.

Напомним, что именно Евгений Кустов стал заместителем главврача РКБ им. Куватова во время вспышки коронавируса. Эту сложную миссию ему доверили, потому что за плечами у доктора был большой опыт в военной медицине, и Кустов со своей задачей блестяще справился.

В какой клинике и на какой должности сейчас будет работать доктор, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU