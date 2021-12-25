В ближайшие несколько дней в Башкирии ожидаются метели

Башгидрометцентр сообщил о планах на ближайшие несколько дней. Синоптики сообщили, что еще как минимум три дня в регионе ожидаются снегопады, заносы и метели. Ветер будет порывистый, местами порывы будут очень сильными. 26 декабря ночью ожидается снег, в отдельных районах метель и снежные заносы. Температура воздуха ночью -14,-19°, по юго-востоку до -25°, днем -6,-11°.

27 декабря ночью пройдет небольшой снег, днем преимущественно будет без осадков, на дорогах обещают гололедицу. Температура воздуха ночью опустится до -12,-14°, днем до -10,-12°.

28 декабря местами пройдет небольшой снег, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -18,-23°, местами до -28°, днем -15,-20°.