Спасатели Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели

В Башкирии, по информации МЧС, 26 декабря ожидается сильный ветер, скорость которого достигнет 20-25 м/с. В регионе также пообещали снежные заносы и метели. В ведомстве приняли решение из-за ухудшения погоды объявить штормовое предупреждение.

По данным спасателей, 25 декабря ожидается небольшой снег и метель в отдельных районах. Скорость ветра составит 9-14 м/с, местами порывы достигнут 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -14,-19°, по юго-востоку до -25°, днем -6,-11°. На автодорогах пообещали ухудшение видимости в снеге, метели 500м и менее.

В Уфе пообещали небольшой снег, метель, снежные заносы. Ветер будет южный 9-14 м/с, порывы достигнут 18-23 м/с. На автодорогах пообещали ухудшение видимости в снеге, метели 500 метров и менее.