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Общество24 декабря 2021 9:27

Проезд по улице Жукова возле ТЦ «Простор» в Уфе останется частично закрытым до 27 декабря

Власти продлили ограничение, чтобы строители завершили монтаж ливневки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Мэрия Уфы до 27 декабря продлила ограничение движения по улице Жукова возле торгового центра «Простор» и надземного пешеходного перехода. Сообщение об этом сегодня, 24 декабря, появилось на сайте администрации.

Напомним, на улице Жукова с начала текущей недели ведутся работы по монтажу ливневой канализации для парка «Кашкадан». Из-за этого на проезжей части рядом с ТЦ были перекрыты несколько полос. Ранее предполагалось, что движение будет полностью открыто к 24 декабря, однако работы, по всей видимости, вовремя завершить не удалось.