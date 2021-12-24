фото: ufacity.info

Мэрия Уфы до 27 декабря продлила ограничение движения по улице Жукова возле торгового центра «Простор» и надземного пешеходного перехода. Сообщение об этом сегодня, 24 декабря, появилось на сайте администрации.

Напомним, на улице Жукова с начала текущей недели ведутся работы по монтажу ливневой канализации для парка «Кашкадан». Из-за этого на проезжей части рядом с ТЦ были перекрыты несколько полос. Ранее предполагалось, что движение будет полностью открыто к 24 декабря, однако работы, по всей видимости, вовремя завершить не удалось.