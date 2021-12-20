Город стоит. Снегопад вызвал в Уфе 9-балльные пробки

Пробки сковали Уфу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе, равно как и по всей Башкирии, сегодня, 20 декабря, весь день идет снегопад. Вечером пробки в республиканской столице достигли девяти баллов. «Город стоит», – передал сервис «Яндекс. Пробки» в 18:15.

Заторы наблюдаются на центральных улицах: Цюрупы, Заки Валиди, Карла Маркса, Коммунистическая, Революционная, 50-летия Октября, Пархоменко и бульвар Ибрагимова находятся в «красной» зоне. Затруднения движения наблюдаются и на главных артериях башкирской столицы – проспекте Салавата Юлаева и Октября.

Жесткие пробки также регистрируются на улицах Шафиева, 50 лет СССР, Комсомольской, Российской, Зорге, Чудской, Шота Руставели и Уфимском шоссе. В северной части города парализованы улицы Интернациональная, Ульяновых, Невского и Сельская Богородская.

Прогноз погоды на ближайшие сутки не утешителен: в Уфе продолжит идти снег – в том числе и мокрый. Местами ожидается метель. Видимость на дорогах ухудшится до 500 метров и менее.