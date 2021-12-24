Суд в Башкирии отправил под арест обвиняемого в убийстве священника

26-летнего обвиняемого отправили в СИЗО

Сегодня, 24 декабря, Нефтекамский городской суд Башкирии отправил под арест 26-летнего жителя города Бирска, который обвиняется в убийстве священника. Молодой человек на время следствия помещен под стражу на два месяца. Об этом «КП-Уфа» сообщил источник. Собеседник также добавил, что задержанный дал признательные показания.

Напомним, тело покойного 47-летнего священнослужителя было обнаружено в квартире 20 декабря – спустя 16 дней после смерти. Как считает следствие, 4 декабря обвиняемый остался переночевать у малознакомого священника. Вечером между ними разгорелся конфликт, и тогда гость несколько раз ударил хозяина дома в грудь и в живот.

«КП-Уфа» выяснила, что у погибшего – экс-игумена Артура Н. – была непростая судьба и криминальное прошлое.