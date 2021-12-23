В Башкирии обнаружили тело жестоко убитого священника

В башкирском Нефтекамске произошло жестокое убийство священника. Подозреваемый в преступлении задержан. Источник подтвердил «КП-Уфа», что убитый являлся священнослужителем.

Как сообщила пресс-служба СК по Башкирии, 20 декабря в Нефтекамске было обнаружено тело 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному случаю следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства.

Правоохранители допросили знакомых убитого, провели анализ данные его телефонных связей и изучили записи с видеокамер. Также специалисты в ходе осмотру места происшествия обнаружили следы рук, которые потерпевшему не принадлежали.

В результате проведенной работы выяснилась личность подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Бирска, его задержали.

Следователи считают, что 4 декабря текущего года мужчины познакомились в такси, которое следовало в Нефтекамск. Подозреваемый попросился переночевать, однако вечером с убитым у него возник конфликт. Мужчина несколько раз ударил хозяина дома ножом в грудь и живот. От ранений потерпевший скончался, а подозреваемый с места преступления скрылся.

Сейчас правоохранители проводят с задержанным первоначальные следственные действия, а также решают вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Помимо прочего, продолжается сбор и фиксация доказательств по делу.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Несколько лет назад священнослужитель из Башкирии получил ранение на охоте. Батюшка поехал на охоту со свои другом, однако во время нее что-то пошло не так.

Священник затаился в кустах, а в некотором расстоянии от него находился второй охотник. Он по случайности принял священника за дичь, которая выбирается из укрытия, и произвел выстрел. Пуля, выпущенная из карабина, угодила батюшке в ногу.