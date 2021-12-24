Родился в Рождество, два раза отпускали за наркотики: что известно об опальном попе, найденным мертвым в Башкирии

Мужчину обвиняли в разных преступлениях Фото: vk.com

Накануне стало известно о таинственной гибели 47-летнего экс-игумена Варфоломея из Башкирии (в миру Артур Н.). Мужчину нашли мертвым в Нефтекамске, а по данным «Базы» рядом якобы обнаружили предметы для употребления наркотиков и использованные презервативы. Попытаемся разобраться в перипетиях жизни опального священника, при жизни попадавшего в очень странные истории.

СВЯТАЯ МОЛОДОСТЬ

Согласно информации от Уфимской Епархии, Артур Н. появился на свет в Рождество Христово – 7 января 1974 года в городе Горький. Мальчик остался без родителей и попал в Дом ребенка в Пензе, а затем и в детский дом. В 1990 году парень получил образования столяра и даже год успел проработать по профессии, но после ушел в местную церковь. Там молодой человек работал алтарником.

В 1992 году Артур уехал в Уфу, где помогал восстанавливать Богородско-уфимский храм в Инорсе. Юноша показывал себя только с хорошей стороны, поэтому настоятель порекомендовал его к посвящению в диаконы в марте 1993 года. Спустя две недели его постригли в монахи и дали имя Варфоломей. В 1995 году мужчина получил сан священника.

НАРКОТИКИ И ПОРНО

В 2011 году священник попал в поле зрения башкирских стражей порядка. Согласно материалам дела, мартовским вечером его задержали с граммом опиатов в Орджоникидзевском районе столицы. Мужчина полностью признал свою вину, а медики выявили у него наркоманию второй стадии. Учитывая эти факторы, религиозный деятель отделался лишь штрафом в пять тысяч рублей и вышел на свободу.

У погибшего была запоминающаяся личность Фото: vk.com

В конце 2014 года в Уфимской Епархии лишили игумена Варфоломея сана за «поступки, порочащие звание священнослужителя». При этом его, как сироту, пожалели и разрешили остаться жить при храме. В 2015 году мужчину решили перевести в другой храм в Федоровском районе республики, но по дороге он сбежал в районе села Нордовка.

Любопытно, что вскоре экс-поп объявился в селе Булгаково под Уфой. Тогда на него пожаловались местные жители, которые приютили беглеца. Хозяйка якобы нашла в комнате у гостя следы наркотиков и запрещенные видеоролики, а после этого его попросту выгнали на улицу. Бывший священник начал угрожать семье, которая из доброты дала ему временное жилье. Дошло до обещаний сжечь дом и автомобиль.

В очередной раз о беглеце заговорили в 2017 году. Тогда он обманом выпросил у знакомого 5 тысяч рублей, на которые купил синтетические наркотики. Мужчина признал вину и вновь отделался штрафом – 10 тысяч рублей.

КОНЕЦ

По словам местных жителей, в последнее время бывший священник находился в Илишевском районе республики. Это подтверждает и информация, полученная «КП-Уфа» от собственного источника. В одном из учреждений мужчина указал, что живет при храме в селе Андреевка.

Тело мужчины нашел работник церкви 23 декабря, а живым в последний раз его видели еще в начале месяца. По одной из версий, экс-попа зарезали в его собственной комнате. Главного подозреваемого в убийстве уже задержали – это случайный персонаж, с которым погибший познакомился в такси.