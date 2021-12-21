Жена Радика Юльякшина сообщила о переезде супружеской пары

Фото: instagram.com/_izi__official

Молодая супруга звезды башкирской и татарской эстрады Радика Юльякшина Инзиля рассказала своим подписчикам в соцсетях о том, что семейная пара готовится к переезду. Где конкретно молодая семья планирует поселиться, пока точно неизвестно. В последнее время певец буквально живет на два города – Уфа и Казань.

Инзиля Юльякшина рассказала в сторис в Инстаграм, что редко выходит на связь с подписчиками, потому что у них с Радиком переезд и она собирает вещи.

- Я не знаю, сколько дней я все это собирала. Перед тем, как все это разобрать, нужно разобрать старые вещи, у меня вся комната в коробках. В общем, не теряйте, я занимаюсь переездом, - заявила на видео Инзиля.

Сам Радик Юльякшин в этот же день выложил на своей страничке в Инстаграм видео, где рассказал, что после недолгого пребывания в Казани он возвращается в Уфу.