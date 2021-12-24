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Вечером 23 декабря Радик Юльякшин и Радий Хабиров вместе посетили уфимский колледж Рудольфа Нуреева.

В пресс-службе главы региона рассказали, что перед тем, как пообщаться с учениками, Хабиров осмотрел залы, музей и общежитие колледжа.

Уже после этого глава Башкирии встретился с ребятами, которые учатся в колледже. Он признался, что во время рабочих визитов по районам республики, всегда старается посещать местные Дома культуры. Также ему нравится, что представители Башкирии занимают призовые места в различных творческих конкурсах.

Также перед учениками и работниками колледжа выступил советник Хабирова по вопросам культуры Радик Юльякшин. Он рассказал, что при помощи руководителя региона провел в Уфе музыкальный конкурс «Яны Мон», в котором поучаствовали представители семи стран.

В конце встречи Хабиров вручил награды деятелям культуры.