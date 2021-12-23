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Общество23 декабря 2021 8:12

Сергей Греков попал на 12-е место в рейтинге мэров России. Кто его обогнал

Эксперты проанализировали работу 88 градоначальников
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Глава администрации Уфы Сергей Греков попал на 12-е место в Национальном рейтинге мэров России. Оценку деятельности градоначальников дал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовый университет при Правительстве РФ.

В рейтинге мэров Грекова обогнали Сергей Собянин (Москва), Руслан Кухарук (Тюмень), Ильсур Метшин (Казань), Дмитрий Денисов (Калуга), Алексей Копайгородский (Сочи), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Максим Ряшин (Ханты-Мансийск), Хас–Магомед Кадыров (Грозный), Алексей Титовский (Салехард), Сергей Кузнецков (Новокузнецк) и Алексей Орлов (Екатеринбург).

Всего была исследована работа мэров 88 городов страны – в их число входят руководители региональных столиц и пять крупных финансово-экономических центров: Магнитогорск, Набережные Челны, Новокузнецк, Сочи и Тольятти. Рейтинг был сформирован на основе заочного анкетирования и опросов представителей экспертного сообщества.

Напомним, Сергей Греков стал мэром Уфы 15 января текущего года. На днях он встретился с журналистами и обсудил с ними наболевшие проблемы города.