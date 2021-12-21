Город в Башкирии закупает 1070 могильных крестов из дуба и сосны

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Стерлитамаке закупают 1070 могильных крестов из дуба и сосны.

Необычную закупку объявил местный комбинат спецобслуживания населения. Муниципальная организация ищет поставщика, который в 2022 году будет привозить в организацию могильные кресты. Всего в 2022 году комбинат планирует использовать 1070 крестов.

Примечательно, что ритуальные элементы требуются разные – средние, большие, из дуба, сосны, фигурные с гравировкой и даже деревенские. Все кресты должны быть новыми. Поверхность изделий нужно обработать антисептиком и как минимум двумя слоями водостойкого лака.

Ранее мы писали о том, что этот же комбинат заказывает разноцветные гробы на 500 и 356 тысяч рублей.