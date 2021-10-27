В Башкирии закупают разных гробов почти на 500 тысяч рублей

В Башкирии закупают 29 гробов почти на 500 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Стерлитамаке местный Комбинат спецобслуживания закупает 29 гробов на 490 тысяч рублей.

Необычный тендер появился на специальном сайте 26 октября. Там муницпальная компания, которая занимается похоронным бизнесом, закупает 29 гробов. Примечательно, что конструкции разные – от простого на вид гроба под названием «Социальный» до люксовых «Комбинарованных» шоколадного цвета. Размеры гробов должны быть подходящими для тел разного роста, от 175 до 205 сантиметров. Больше всего комбинат планирует приобрести «Социальных» гробов.

В описание закупки указывается, что гробы должны быть «новыми и неиспользованными». Заказчик рассчитывает, что сможет получить гробы до 15 ноября 2021 года.

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