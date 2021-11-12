Город в Башкирии закупает еще 180 разноцветных гробов

Город в Башкирии закупает еще 180 гробов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комбинат спецобслуживания Стерлитамака дополнительно закупает еще 180 гробов для своих нужд.

Информация о закупке деревянных изделий появилась на специальном сайте. Бюджетное учреждение готово потратить 365 тысяч рублей на покупку 180 гробов разного цвета. 50 красных гробов должны быть обиты атласной тканью, а еще 50 бордовых – велюром. 80 зеленых гробов поставляются без крышки – в них до места погребения будут нести мусульман (по традициям, последователей этой религии хоронят без гроба - Ред).

Поставку гробов должны осуществить до конца января 2022 года. Изделия должны соответствовать стандартам и не быть использованными ранее.

В конце октября мы сообщали о том, что эта же организация из Стерлитамака заказывает 29 гробов.