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Общество12 ноября 2021 7:30

Город в Башкирии закупает еще 180 разноцветных гробов

На изделия готовы потратить 356 тысяч рублей
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Город в Башкирии закупает еще 180 гробов

Город в Башкирии закупает еще 180 гробов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комбинат спецобслуживания Стерлитамака дополнительно закупает еще 180 гробов для своих нужд.

Информация о закупке деревянных изделий появилась на специальном сайте. Бюджетное учреждение готово потратить 365 тысяч рублей на покупку 180 гробов разного цвета. 50 красных гробов должны быть обиты атласной тканью, а еще 50 бордовых – велюром. 80 зеленых гробов поставляются без крышки – в них до места погребения будут нести мусульман (по традициям, последователей этой религии хоронят без гроба - Ред).

Поставку гробов должны осуществить до конца января 2022 года. Изделия должны соответствовать стандартам и не быть использованными ранее.

В конце октября мы сообщали о том, что эта же организация из Стерлитамака заказывает 29 гробов.