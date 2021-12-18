В Башкирии возобновлено движение по участку трассы М-5, закрытому из-за ДТП с четырьмя фурами

фото: МЧС РБ

В Иглинском районе Башкирии полностью возобновлено движение на 1536 километре трассы М-5 «Урал» (Самара-Уфа-Челябинск) – утром 18 декабря участок был закрыт из-за ДТП с четырьмя фурами. Информацию об открытии автодороги «КП-Уфа» подтвердили в МЧС республики.

Напомним, массовая авария на федеральной трассе привела к крупному затору на границе Башкирии и Челябинской области – водители жаловались на огромную пробку в соцсетях. Через несколько часов после ограничения проезда по трассе было введено реверсивное движение.