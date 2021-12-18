В Башкирии из-за столкновения четырех грузовиков перекрыли трассу М-5

фото: ГИБДД РБ

В Иглинском районе Башкирии снова перекрыли трассу М-5 из-за ДТП – на этот раз там столкнулись сразу четыре грузовика. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщила региональная ГИБДД.

Авария произошла в восьмом часу утра. На 1536 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись два большегруза Scania (в том числе автовоз), а также Man и Mercedes-Benz. В происшествии пострадали только автомобили – они получили механические повреждения.

фото: ГИБДД РБ

– Из-за данного ДТП [в 9:00] движение на федеральной трассе полностью перекрыто. Для легковых автомобилей организован объезд через села Урман-Улу-Теляк, – передала Госавтоинспекция.

Схему объезда опубликовало управление автомобильных дорог «Приуралье»:

Схема объезда Упрдор "Приуралье"

Напомним, во вторник, 14 декабря, в Иглинском районе из-за ДТП с двумя грузовиками был перекрыт 1497-й километр М-5. Ограничение действовало несколько часов.