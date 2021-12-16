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Общество16 декабря 2021 5:34

Забелин лично отметил районы Башкирии, где больше всего больных коронавирусом

В антилидерах оказались отдаленные от столицы места
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Министр здравоохранения Башкирии рассказал о районах региона, где больше всего больных ковидом

Министр здравоохранения Башкирии рассказал о районах региона, где больше всего больных ковидом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин назвал районы республики с наибольшим числом заболевших ковидом на 100 тысяч населения.

Свой доклад министр озвучил во время 39 заседания Курултая Башкирии. Забелин сообщил, что больше всего заболевших на 100 тысяч населения фиксируются в Бишбулякском, Белебеевском, Бакалинском, Белорецком и Федоровском районах республики.

Также министр отметил, что для оказания помощи больным коронавирусом и внебольничной пневмонией в Башкирии развернуты 2065 больничных коек. Почти все из них оборудованы подводкой кислорода.