Министр здравоохранения Башкирии рассказал о районах региона, где больше всего больных ковидом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин назвал районы республики с наибольшим числом заболевших ковидом на 100 тысяч населения.

Свой доклад министр озвучил во время 39 заседания Курултая Башкирии. Забелин сообщил, что больше всего заболевших на 100 тысяч населения фиксируются в Бишбулякском, Белебеевском, Бакалинском, Белорецком и Федоровском районах республики.

Также министр отметил, что для оказания помощи больным коронавирусом и внебольничной пневмонией в Башкирии развернуты 2065 больничных коек. Почти все из них оборудованы подводкой кислорода.