В Башкирии назначили нового начальника ГИБДД

фото: ГИБДД РБ

Начальником ГИБДД назначили полковника полиции Владимира Севастьянова. Он руководил правоохранительным ведомством в качестве временно исполняющего обязанности после ухода с должности Динара Гильмутдинова в июне текущего года. Приказ о назначении Севастьянова подписало МВД России. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщила пресс-служба республиканской дорожной полиции.

Владимиру Севастьянову 41 год. Он родом из Нефтекамска. В 2000 году окончил Юридический институт МВД в Уфе. В ноябре этого же года был назначен госинспектором дорожного надзора в родном городе. В 2003-2010 годах прослужил на различных должностях в городском полку ДПС. Затем стал руководить отделом ДПС, розыска и административной практики ГИБДД Башкирии. В 2013 году Севастьянова выдвинули на должности командира полка ГИБДД по Уфе. Спустя пять лет он стал замначальника главного гаишника республики Динара Гильмутдинова.