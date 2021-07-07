О чем впервые пообщался с журналистами врио главного гаишника Башкирии

Некоторые водители уверены, что выпить пару рюмок, перед тем, как сесть за руль, нормальное дело Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Практически каждый день в новостях появляются сообщения об авариях, которые устроили пьяные водители. До сих пор с содроганием вспоминается история, произошедшая в июне прошлого года, когда в селе Иглино пьяный таксист сбил двух подростков, идущих по дороге. От полученных травм ребята погибли мгновенно до приезда медиков. А недавно водитель, который в июне того же года в Стерлитамаке сшиб двух 14-летних девочек (одна девочка погибла, вторая осталась инвалидом – Ред.), попросил у суда смягчить ему наказание. Мол, 7 лет в колонии-поселении и штраф 1,8 млн в пользу родственников пострадавших, по его мнению - слишком суровый приговор. Сократить срок в Верховном суде отказались, зато назначили дополнительное наказание: мужчине запретили заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами.

Вчера в медиацентре «Россия» прошла пресс-конференция, посвященная важной проблеме: как бороться с пьяными водителями на дорогах, и какое наказание для них сейчас предусмотрено. Перед журналистами впервые выступил врио начальника Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов, а также начальник управления дознания МВД республики Сергей Сысолятин.

Если у водителя, лишенного прав, сохраняется водительское удостоверение, срок административного наказания продлевается Фото: Мария ЛЕНЦ

ЛЕТОМ ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ НА ДОРОГАХ ВСЕ БОЛЬШЕ

Как рассказал заместитель главного гаишника Башкирии, пьяные водители всегда встречались на дорогах, но с наступлением лета эта проблема стала особенно актуальной. Нетрезвый водитель очень опасен: он не следит за скоростью, игнорирует светофоры и «зебры», подрезает машины и вылетает на встречную полосу. Именно агрессивный стиль вождения и становится причиной многих аварий. А самое ужасное, что, даже лишившись прав за нетрезвую езду, некоторые водители снова потом садятся за руль пьяными.

В свою очередь, Сергей Сысолятин уточнил, что с 1 июля 2015 года была введена новая уголовная ответственность по статье 264 прим. 1 («Повторное вождение в нетрезвом виде), которая предполагает наказание до 2 лет лишения свободы, а также внушительные штрафы в размере до 250 тысяч рублей. Уже через несколько лет можно было оценить профилактический эффект: если в 2016 в Башкирии задержали 3344 пьяных водителей, то в 2019-2020 эта цифра снизилась до 2100, а за первое полугодие 2021 совершено 1107 аналогичных преступлений.

- На днях был опубликован новый федеральный закон, который ужесточил ответственность за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Теперь наказание будет предусматривать до 3 лет лишения свободы со штрафом до полумиллиона рублей, - отметил Сергей Сысолятин.

НЕ СДАЛ ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ – ПРОДЛИЛ СРОК НАКАЗАНИЯ

В региональной Госавтоинспекции отмечают, что нет никакой закономерности в том, кто чаще садится пьяным за руль. Представители всех слоев населения оказываются нарушителями и привлекаются к уголовной ответственности. При этом фиксируется рост ДТП в крупных городах – особенно, в Уфе, Нефтекамске, Сибае, Кумертау, Белебее, Бирске, Ишимбае, Мелеузе и Туймазах.

- За первое полугодие 2021 года в Башкирии зарегистрировано 1500 ДТП, в которых 1973 человека получили травмы, еще 179 погибли, включая 13 детей. С участием пьяных водителей совершено 107 ДТП – это 6,7 процентов от общего числа аварий. В них погибли 18 человек, еще 145 получили различные травмы. Кроме того, в республике с начала года зарегистрировано 7 случаев ДТП с участием автобусов, которыми управляли пьяные водители, - подчеркнул Владимир Севастьянов.

Чтобы выявить нетрезвых родителей, сотрудники ГИБДД регулярно выходят на рейды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как отмечают автоинспекторы, все водители, которых застали нетрезвыми за рулем, поначалу раскаиваются, но многие довольно быстро забывают обо всем и снова пьяными садятся в машину. Будучи даже лишенными водительских прав.

- Вообще сдача водительского удостоверения в течение трое суток после решения суда является обязанностью водителя. Но многие продолжают ездить в надежде, что его не остановят или не станут проверять по базе данных. Однако при остановке за какое-либо нарушение инспектор обязан проверить водителя по всем имеющимся базам, и поэтому правда все равно вскроется, а водитель сам усугубляет свое положение, продлевая срок административного наказания, - отметил Севастьянов.

Также полицейские отмечают, что если человек попался за езду в пьяном виде впервые, то реальный срок лишения свободы он, скорее всего, вряд ли получит. Более вероятны такие варианты, как условный срок или штраф в размере 200 тысяч рублей, или исправительные работы, или удержание определенного процента от зарплаты в пользу государства. Но если водитель попадается повторно за нетрезвой ездой, а также по его вине кому-то был причинен средний или тяжкий вред здоровью, или даже смерть – то здесь речь уже идет о реальном лишении свободы.

УВИДЕЛ ПЬЯНОГО ВОДИТЕЛЯ – СООБЩИ В ПОЛИЦИЮ

Еще одна проблема, с которой часто сталкиваются дорожные полицейские, это когда пьяный водитель после ДТП пытается скрыться с места преступления, чтобы избежать наказания.

- Действительно, водители часто пытаются уехать с места аварии, особенно, если произошел наезд на пешехода, или механическое ДТП без пострадавших. Но даже если есть хотя бы частичная информация о госномере автомобиля, мы обязательно находим правонарушителя. Этому особенно помогают камеры фотофиксации. Стоит отметить, что в этом случае санкции будут намного серьезнее. Если водитель совершил ДТП непредумышленно и помог пострадавшему – то это вина небольшой тяжести. Если водитель скрылся с места преступления, то по каждой части статьи наказание ужесточается, - отметил Сергей Сысолятин.

Кроме камер фотофиксации, обнаружить и задержать нетрезвого водителя иногда помогают и обычные люди, которые стали очевидцами случившегося. К сожалению, количество таких обращений в последнее время стремительно сокращается.

- Такая практика работает, но она оставляет желать лучшего в плане количества обращений, потому что некоторые «сознательные» граждане не хотят помогать, даже если видели. Мы с этим пытаемся бороться, через СМИ обращаемся к населению с просьбой. Также напоминаем, что не стоит опасаться, что вам всего лишь показалось, что водитель пьян. Ни одно сообщение не будет квалифицироваться как ложный донос, - отметил врио главного госавтоинспектора Башкирии Владимир Севастьянов.