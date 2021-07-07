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Происшествия7 июля 2021 13:59

О чем впервые пообщался с журналистами врио главного гаишника Башкирии

На конференции в медиацентре «Россия» Владимир Севастьянов рассказал о том, как борются с пьяными водителями в республике
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Некоторые водители уверены, что выпить пару рюмок, перед тем, как сесть за руль, нормальное дело

Некоторые водители уверены, что выпить пару рюмок, перед тем, как сесть за руль, нормальное дело

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Практически каждый день в новостях появляются сообщения об авариях, которые устроили пьяные водители. До сих пор с содроганием вспоминается история, произошедшая в июне прошлого года, когда в селе Иглино пьяный таксист сбил двух подростков, идущих по дороге. От полученных травм ребята погибли мгновенно до приезда медиков. А недавно водитель, который в июне того же года в Стерлитамаке сшиб двух 14-летних девочек (одна девочка погибла, вторая осталась инвалидом – Ред.), попросил у суда смягчить ему наказание. Мол, 7 лет в колонии-поселении и штраф 1,8 млн в пользу родственников пострадавших, по его мнению - слишком суровый приговор. Сократить срок в Верховном суде отказались, зато назначили дополнительное наказание: мужчине запретили заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами.

Вчера в медиацентре «Россия» прошла пресс-конференция, посвященная важной проблеме: как бороться с пьяными водителями на дорогах, и какое наказание для них сейчас предусмотрено. Перед журналистами впервые выступил врио начальника Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов, а также начальник управления дознания МВД республики Сергей Сысолятин.

Если у водителя, лишенного прав, сохраняется водительское удостоверение, срок административного наказания продлевается

Если у водителя, лишенного прав, сохраняется водительское удостоверение, срок административного наказания продлевается

Фото: Мария ЛЕНЦ

ЛЕТОМ ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ НА ДОРОГАХ ВСЕ БОЛЬШЕ

Как рассказал заместитель главного гаишника Башкирии, пьяные водители всегда встречались на дорогах, но с наступлением лета эта проблема стала особенно актуальной. Нетрезвый водитель очень опасен: он не следит за скоростью, игнорирует светофоры и «зебры», подрезает машины и вылетает на встречную полосу. Именно агрессивный стиль вождения и становится причиной многих аварий. А самое ужасное, что, даже лишившись прав за нетрезвую езду, некоторые водители снова потом садятся за руль пьяными.

В свою очередь, Сергей Сысолятин уточнил, что с 1 июля 2015 года была введена новая уголовная ответственность по статье 264 прим. 1 («Повторное вождение в нетрезвом виде), которая предполагает наказание до 2 лет лишения свободы, а также внушительные штрафы в размере до 250 тысяч рублей. Уже через несколько лет можно было оценить профилактический эффект: если в 2016 в Башкирии задержали 3344 пьяных водителей, то в 2019-2020 эта цифра снизилась до 2100, а за первое полугодие 2021 совершено 1107 аналогичных преступлений.

- На днях был опубликован новый федеральный закон, который ужесточил ответственность за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Теперь наказание будет предусматривать до 3 лет лишения свободы со штрафом до полумиллиона рублей, - отметил Сергей Сысолятин.

НЕ СДАЛ ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ – ПРОДЛИЛ СРОК НАКАЗАНИЯ

В региональной Госавтоинспекции отмечают, что нет никакой закономерности в том, кто чаще садится пьяным за руль. Представители всех слоев населения оказываются нарушителями и привлекаются к уголовной ответственности. При этом фиксируется рост ДТП в крупных городах – особенно, в Уфе, Нефтекамске, Сибае, Кумертау, Белебее, Бирске, Ишимбае, Мелеузе и Туймазах.

- За первое полугодие 2021 года в Башкирии зарегистрировано 1500 ДТП, в которых 1973 человека получили травмы, еще 179 погибли, включая 13 детей. С участием пьяных водителей совершено 107 ДТП – это 6,7 процентов от общего числа аварий. В них погибли 18 человек, еще 145 получили различные травмы. Кроме того, в республике с начала года зарегистрировано 7 случаев ДТП с участием автобусов, которыми управляли пьяные водители, - подчеркнул Владимир Севастьянов.

Чтобы выявить нетрезвых родителей, сотрудники ГИБДД регулярно выходят на рейды

Чтобы выявить нетрезвых родителей, сотрудники ГИБДД регулярно выходят на рейды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как отмечают автоинспекторы, все водители, которых застали нетрезвыми за рулем, поначалу раскаиваются, но многие довольно быстро забывают обо всем и снова пьяными садятся в машину. Будучи даже лишенными водительских прав.

- Вообще сдача водительского удостоверения в течение трое суток после решения суда является обязанностью водителя. Но многие продолжают ездить в надежде, что его не остановят или не станут проверять по базе данных. Однако при остановке за какое-либо нарушение инспектор обязан проверить водителя по всем имеющимся базам, и поэтому правда все равно вскроется, а водитель сам усугубляет свое положение, продлевая срок административного наказания, - отметил Севастьянов.

Также полицейские отмечают, что если человек попался за езду в пьяном виде впервые, то реальный срок лишения свободы он, скорее всего, вряд ли получит. Более вероятны такие варианты, как условный срок или штраф в размере 200 тысяч рублей, или исправительные работы, или удержание определенного процента от зарплаты в пользу государства. Но если водитель попадается повторно за нетрезвой ездой, а также по его вине кому-то был причинен средний или тяжкий вред здоровью, или даже смерть – то здесь речь уже идет о реальном лишении свободы.

УВИДЕЛ ПЬЯНОГО ВОДИТЕЛЯ – СООБЩИ В ПОЛИЦИЮ

Еще одна проблема, с которой часто сталкиваются дорожные полицейские, это когда пьяный водитель после ДТП пытается скрыться с места преступления, чтобы избежать наказания.

- Действительно, водители часто пытаются уехать с места аварии, особенно, если произошел наезд на пешехода, или механическое ДТП без пострадавших. Но даже если есть хотя бы частичная информация о госномере автомобиля, мы обязательно находим правонарушителя. Этому особенно помогают камеры фотофиксации. Стоит отметить, что в этом случае санкции будут намного серьезнее. Если водитель совершил ДТП непредумышленно и помог пострадавшему – то это вина небольшой тяжести. Если водитель скрылся с места преступления, то по каждой части статьи наказание ужесточается, - отметил Сергей Сысолятин.

Кроме камер фотофиксации, обнаружить и задержать нетрезвого водителя иногда помогают и обычные люди, которые стали очевидцами случившегося. К сожалению, количество таких обращений в последнее время стремительно сокращается.

- Такая практика работает, но она оставляет желать лучшего в плане количества обращений, потому что некоторые «сознательные» граждане не хотят помогать, даже если видели. Мы с этим пытаемся бороться, через СМИ обращаемся к населению с просьбой. Также напоминаем, что не стоит опасаться, что вам всего лишь показалось, что водитель пьян. Ни одно сообщение не будет квалифицироваться как ложный донос, - отметил врио главного госавтоинспектора Башкирии Владимир Севастьянов.

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