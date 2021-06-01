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Общество1 июня 2021 12:30

Динар Гильмутдинов рассказал о своей отставке

Он решил попробовать себя в праймериз
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Он отметил, что если люди поддержат его на праймериз, то будет принимать решение об отставке.

Он отметил, что если люди поддержат его на праймериз, то будет принимать решение об отставке.

Фото: Рустем АХУНОВ

1 июня Динар Гильмутдинов в эфире «Эхо Москвы» прокомментировал свое решение пойти в Госдуму. Напомним, что главный гаишник Башкирии по результатам предварительного голосования лидирует по Стерлитамакскому одномандатному избирательному округу.

- Сами знаете, у каждого начала есть свое логическое завершение: я уже более 30 лет отработал в органах МВД, весь предельный возраст отработал, теперь можно и попробовать дальше. Если люди доверят, пойдем дальше. Пока про Думу еще рано, надо получить официальный ответ, - сказал Гильмутдинов.

Он отметил, что если люди поддержат его на праймериз, то будет принимать решение об отставке.