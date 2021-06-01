Динар Гильмутдинов рассказал о своей отставке

Он отметил, что если люди поддержат его на праймериз, то будет принимать решение об отставке. Фото: Рустем АХУНОВ

1 июня Динар Гильмутдинов в эфире «Эхо Москвы» прокомментировал свое решение пойти в Госдуму. Напомним, что главный гаишник Башкирии по результатам предварительного голосования лидирует по Стерлитамакскому одномандатному избирательному округу.

- Сами знаете, у каждого начала есть свое логическое завершение: я уже более 30 лет отработал в органах МВД, весь предельный возраст отработал, теперь можно и попробовать дальше. Если люди доверят, пойдем дальше. Пока про Думу еще рано, надо получить официальный ответ, - сказал Гильмутдинов.

Он отметил, что если люди поддержат его на праймериз, то будет принимать решение об отставке.