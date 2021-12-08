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Общество8 декабря 2021 10:33

Бастрыкин заинтересовался обращением водителей автобусного маршрута №272 в Уфе

Первый зам главного следователя Башкирии уже провел личный прием частного перевозчика
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот видеообращения водителей

фото: скриншот видеообращения водителей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался обращением частного перевозчика Виктора Искалина и водителей автобусного маршрута №272 в Уфе. Они жаловались, что администрация города отказывается выдавать разрешающие документы на работу новых автобусов, специально закупленных для рейса взамен старых «ПАЗов». Руководитель правоохранительного ведомства поручил главе республиканского управления Денису Чернятьеву «доложить о сложившейся ситуации.

– Заявители считают, что «местные власти препятствуют их законной предпринимательской деятельности и выдавливают частных перевозчиков из отрасли, чтобы освободить маршруты для государственного предприятия», – передали в СК РБ.

Первый заместитель главного следователя Башкирии уже провел личный прием Виктора Искалина.

Ранее «КП-Уфа» выяснила детали конфликта, связанного с автобусным маршрутом №272.