Водители автобусного маршрута №272 в Уфе на видео попросили помощи у Мишустина и Бастрыкина

фото: скриншот обращения

В Уфе водители автобусного маршрута №272 записали видеообращение к премьер-министру правительства России Михаилу Мишустину и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Шоферы пожаловались, что мэрия города отказывается выдавать их работодателю – частному перевозчику Виктору Искалину – документы, разрешающие работу автобусов, закупленных на замену старых машин марки ПАЗ. 80 единиц нового транспорта простаивают, а водители фактически остаются без заработка.

– В Уфе с 2018 года с приходом [на пост главы Башкирии] Радия Фаритовича Хабирова в нашем городе началась транспортная реформа, которая была направлена на борьбу с нелегальными перевозчиками. Только вот эта реформа уже три года как остановилась на борьбе с частными перевозчиками. Недавно от нашего руководства потребовали убрать с маршрутов ПАЗики старого образца и купить более вместительные автобусы. Эти требования были полностью выполнены. Были закуплены автобусы среднего и большого класса. Но теперь администрация не выдает документы на обновленный автопарк. При этом запустив на наши маршруты государственного перевозчика с тем же большим и средним классом автобусов, – говорит один из водителей на видео, опубликованном изданием Пруфы.рф.

Шофер уточняет, что «администрация не хочет поменять в правоутверждающих документах всего лишь одну букву – «М» (это малый класс автобуса) на «Н» (это средний класс автобуса)». Мужчина добавил, что он и его коллеги «уже не знают, что делать», «чем кормить детей, оплачивать коммунальные платежи и кредиты».

Напомним, ранее частный перевозчик Виктор Искалин, обслуживающий 272-й маршрут, заявлял, что сейчас по данному рейсу выезжают автобусы исключительно малой вместимости. По словам предпринимателя, городское управление транспорта задерживает выдачу маршрутной карты среднего класса.