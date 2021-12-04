В Башкирии отправили под стражу мужчину, выстрелившего в полицейского

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В Стерлитамаке подозреваемому в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов избрана мера пресечения 42-летнему жителю Стерлибашевского района, который выстрелил в полицейского из табельного оружия. Мужчину отправили под стражу. Его сообщник до сих пор находится в больнице после неудачной попытки самоубийства во время задержания.

Напомним, эта громкая история произошла вчера вечером в деревне Акчишма. К 42-летнему местному жителю приехали два полицейских, чтобы доставить его в отделение. Но сельчанин вместе со своим 52-летним приятелем оказал сопротивление, отобрал пистолет и выстрелил в полицейского, после чего злоумышленники скрылись на машине. Истекающего кровью полицейского отвезли в больницу, он до сих пор находится под наблюдением врачей. Сами подозреваемые скрылись на машине, но вскоре их задержали по горячим следам в лесу.

- Следователи и полицейские осмотрели места происшествий, допросили свидетелей и других очевидцев. Назначен комплекс судебных экспертиз. Возбуждены уголовные дела по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Хищение оружия группой лиц по предварительному сговору», - отметили в региональном Следкоме.