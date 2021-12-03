В Башкирии двое приятелей расстреляли участкового, который приехал на задержание

Один из мужчин отобрал пистолет у участкового и выстрелил в него Фото: МВД Башкирии

Полиция Башкирии совместно со региональным управлением Следкома разыскивают двух вооруженных преступников, напавших на участкового. По информации силовиков, с собой у них имеется украденный пистолет с 13 патронами. От действий мужчин уже пострадал участковый майор Ильшат Хамиддуллин из Стерлибашевского района – сейчас он борется за жизнь в местной больнице.

«ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ СОБЛЮДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ»

Вооруженное нападение на представителя правоохранительных произошло вечером 3 декабря, в деревне Ак-Чишмы в Башкирии. Двое полицейских приехали к дому подозреваемых Бухарметова и Гизетдинова, чтобы задержать их, по данным МВД, по подозрению в оскорблении представителей власти (ст. 319 УК РФ). По данным Mash, как минимум один из подозреваемых мужчин был так или иначе связан с группой людей, до сих пор верящих в существование СССР.

Когда полицейские прибыли на место, они встретили активное сопротивление – один из преступников напал на участковых, отобрав у сотрудника МВД оружие. После этого в Хамидуллина выстрелили четыре раза из его же пистолета.

В ориентировке полицейские преступников, что у преступников есть пистолет Фото: соцсети

Нападавшие скрылись на зеленой «Волге», которую сыщики позже обнаружат брошенной в лесу в Федоровском районе республики. Для оперативного розыска преступников в Башкирии объявили план «Перехват». Согласно полицейской ориентировке, при задержании беглецов правоохранителям следует соблюдать осторожность.

«САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТОБ ВЫЖИЛ»

Пострадавший участковый Ильшат Хамиддуллин сейчас находится в Стерлибашевской больнице. Полицейский получил два серьезных ранения – в ногу и плечо, сообщили в СК по Башкирии. Его состояние оценивается, как тяжелое.

Знакомые с семьей пострадавшего отмечают, что воспитывает сына.

– Он очень хороший отец и исполнитель. Просто не ожидал такой встречи. Его сын учится с моей дочерью. Самое главное, чтоб выжил, – пытаются объяснить случившееся знакомые с семьей местные жители.

Следком Башкирии сообщил, что в настоящий момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В соцсетях распространяют информацию, что подозреваемых уже задержали в том же районе, где был найден автомобиль. В пресс-службе МВД Башкирии корреспонденту «КП-Уфа» не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.