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Происшествия3 декабря 2021 17:23

В Башкирии задержали расстрелявших полицейского двух приятелей

Источник:kp.ru
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Башкирии задержаны два вооруженных преступника, которые сегодня напали и расстреляли участкового. В настоящий момент майор Ильшат Хамиддуллин борется за жизнь в местной больнице. Подозреваемых обнаружили в Федоровском районе.

– В ходе проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий следователями следственного управления СК России по Республике Башкортостан совместно с сотрудниками МВД по Республике Башкортостан на территории Федоровского района задержаны двое мужчин, один из которых подозревается в посягательстве на жизнь участкового уполномоченного полиции, имевшем место 3 декабря 2021 года в Стерлибашевском районе, – отмечается в сообщении.

В настоящий момент с преступниками пока что на месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции. Задержанных ожидает комплекс следственных действий.