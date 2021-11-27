С улиц Уфы пропал популярный у горожан автобусный маршрут №272

Фото: Рустем Ахунов

Накануне жители Уфы заметили, что популярный автобусный маршрут №272 практически исчез с улиц башкирской столицы. Как пишет издание UFA1.RU со ссылкой на частного перевозчика, сейчас по этому маршруту выезжают только автобусы малой вместимости.

Как заявил в беседе с корреспондентами издания Виктор Искалин, осуществляющий перевозки по этому маршруту, его якобы вынуждают приостановить движение. Он утверждает, что в городском управлении транспорта задерживают выдачу маршрутной карты.

- Нами было подано заявление на улучшение обслуживания населения этим маршрутом, с малого класса мы переходили на средний класс, нами было написано несколько заявлений, чтобы нам выдали карты среднего класса, нам их так и не выдали, - цитирует Виктора Искалина UFA1.RU.

По его словам, недавно Ространснадзор поставил одну из его машин на штрафстоянку.

Напомним, недавно власти Башкирии потребовали от всех частных перевозчиков до конца года убрать с улиц Уфы все старые автобусы ПАЗ. Недавно самый крупный частник, в автопарке которого больше всего таких автобусов, анонсировал перебои с движением автобусов из-за этого.