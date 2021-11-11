Фото: Рустем Ахунов

Накануне на пресс-завтраке, организованном газетой «Коммерсантъ - Башкортостан», самый крупный частный перевозчик Уфы Фанис Батыров рассказал, что его приглашали в Минтранс Башкирии и предлагали «сдать лицензию» на пассажирские перевозки. По его словам, люди, которые так и не представились официально, заявили, что «ПАЗики», которые, в основном и составляют гараж его предприятия, должны перестать выходить на маршруты уже в конце ноября 2021 года.

Замминистра транспорта республики Руслан Гарипов, также принимавший участие в мероприятии, заявление Батырова о требовании неких лиц сдать лицензию никак не прокомментировал, а по поводу ухода ПАЗиков с улиц Уфы пояснил, что это требование главы Башкирии. Речь шла именно о старых моделях автобусов Павловского автозавода. Напомним, Радий Хабиров заявлял, что этот вид маршруток полностью исчезнет до конца 2021 года.

- Мы главе республики обещали, что 15 декабря этих «ПАЗиков» не будет, но на две недели вперед подвинули (в Минтрансе – Ред.). 29 ноября или 15 декабря – суть не меняется, - резюмировал Батыров. В ответ на это замминистра транспорта Башкирии заявил, что «дату вам никто не ставил».

В свою очередь, Фанис Батыров пояснил, что вместо 150 старых автобусов марки «ПАЗ» он должен закупить 300 новых автобусов малого класса. Его предприятие рискует не успеть закупить их к 15 декабря.

- Такое количество подвижного состава, естественно, не придет. Ни к одному перевозчику. Сейчас мы оформляем 30 «Фордов», на Рубежной стоят. Но, 150 «ПАЗиков» и 30 «Фордов» - не сопоставимые вещи, - отметил Фанис Батыров.